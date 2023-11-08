بعثة ليفربول تتجه إلى فرنسا استعدادًا لمواجهة تولوز الفرنسي في الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة -

اتجهت منذ قليل بعثة نادي ليفربول إلى فرنسا استعدادًا لمواجهة تولوز الفرنسي في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الأوروبي.

يسعى يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول لتحقيق الفوز على تولوز الفرنسي وحصد الثلاث نقاط في المجموعة.

ليفربول يختتم تدريباته في انجلترا استعدادًا لمواجهة تولوز الفرنسي

واختتم نادي ليفربول تدريباته اليوم في إنجلترا قبل السفر إلى فرنسا استعدادًا لمواجهة تولوز الفرنسي في الدوري الأوروبي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة تولوز الفرنسي ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الأوروبي والمقرر إقامتها مساء الغد في فرنسا.