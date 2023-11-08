نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين الشوطين.. بيراميدز يتقدم على الزمالك بهدف نظيف بنصف نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار عن الشوط الأول من مباراة الزمالك أمام نظيره فريق بيراميدز، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن فعاليات بطولة كأس مصر.

وتقام مباراة بيراميدز أمام نظيره فريق كأس مصر، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من عمر بطولة كأس مصر.

أحداث الشوط الأول من مباراة بيراميدز والزمالك

سجل هدف اللقاء الوحيد لمصلحة نادي بيراميدز اللاعب ويستون ماييلي في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء، بعد تمريرة رائعة من وليد الكرتي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

وتذاع مباراة بيراميدز أمام نظيره فريق الزمالك عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز وكأس مصر في مصر والشرق الأوسط.