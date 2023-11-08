نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 من 6.. القندوسي يكتشف نفسه مع سيراميكا وكلمة السر في القدم اليسرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق سيراميكا كليوباترا أمام فريق الأهلي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، وذلك بفوز الضيوف فريق الأهلي بهدفين مقابل هدف، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ونجح اللاعب الجزائري المعار من صفوف فريق الأهلي أحمد القندوسي في إحراز هدف سيراميكا كليوباترا الوحيد عند الدقيقة 58 من أحداث المباراة.

ويعيد اللاعب الجزائري أحمد القندوسي اكتشاف نفسه من جديد، منذ رحيله عن القلعة الحمراء، حيث شارك في 6 مباريات مع فريق سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الجاري.

ساهم القندوسي في 6 أهداف مع فريق سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الجاري في 6 مباريات، بواقع تسجيله 5 أهداف، وصناعة هدف واحد فقط.

وجاءت أهداف القندوسي، بواقع 3 أهداف في شوط المباراة الأول، وهدفان في شوط المباراة الثاني.

وتعد القدم اليسرى للاعب أحمد القندوسي هي كلمة السر في إحراز الأهداف، حيث جاءت جميع الأهداف التي سجلها بالقدم اليسرى.

ولم يعرف القندوسي طعم الأهداف بالقدم اليمنى أو بضربات الرأس.

وسجل القندوسي 4 أهداف من داخل منطقة الجزاء، وهدف وحيد من خارج منطقة الجزاء للمنافسين، على مدار المباريات الستة الماضية.

ويقع فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، فيما يأتي فريق الأهلي في المرتبة الثانية برصيد 12 نقطة.