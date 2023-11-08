الرياضة

حال فشل صفقة مبابي.. ريال مدريد يتجه إلى ضم نجم ألمانيا

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أحمد جودة - القاهرة - مازال يحلم فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، بالتعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024.

ويُعد مبابي هو الحلم الأول لرئيس ريال مدريد، حيث سعي لتحقيقه كثيرًا خلال فترات الانتقالات الماضية لكن دون جدوي تذكر.

ريال مدريد يحدد بديل صفقة مبابي

وحدد بيريز بديل حال فشل التعاقد مع مبابي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وهو جمال موسيالا نجم منتخب ألمانيا وفرق بايرن ميونخ.

ولا يعد الفريق الملكي هو الوحيد المهتم بالتعاقد مع موسيالا، فأيضًا مانشستر سيتي الإنجليزي يسعي هو الآخر للظفر بخدمات اللاعب الألماني.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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