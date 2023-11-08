نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره نادي سبورتنج براجا البرتغالي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره نادي سبورتنج براجا مساء اليوم الأربعاء والموافق 8 نوفمبر، وذلك على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2023-2024.

موعد مباراة ريال مدريد وسبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد ضد سبورتنج براجا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: ميندي، ناتشو هيرنانديز، أنطونيو روديجر، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: توني كروس، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: براهيم دياز، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا



الجدير بالذكر أن مباراة ريال مدريد وسبورتنج براجا سيتم نقلها عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.