نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 أسباب قادت الأهلي لإسقاط سيراميكا كليوباترا بـ "الضربة القاضية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتزع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا قاتلا من نظيره نادي سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري 2023 – 2024.

وتغلب الأهلي على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح ياسر إبراهيم أهداف النادي الأهلي في الدقيقة 37، وتعادل أحمد قندوسي لصالح سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 58، قبل أن يخطف أفشة هدف الفوز في الدقيقة 91 لصالح الفريق الأحمر.

أسباب فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا

- النقص العددي لـ سيراميكا

لعب النقص العددي في صفوف سيراميكا كليوباترا دورًا حاسمًا في تحقيق الاهلي الفوز في مباراة اليوم وذلك بعد طرد رجب نبيل في الدقيقة 68 ليكمل فريقه المباراة بـ10 لاعبين لمدة 22 دقيقة وهو ما استغله الفريق الأهلاوي جيدًا وخطف هدف الفوز.

- تغييرات كولر المؤثرة

التغييرات التي أجراها مارسيل كولر في الشوط الثاني بالدفع بالخماسي حسين الشحات ومحمد أفشة وموديست وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا ساهمت في تحقيق الأحمر الفوز بالمباراة خاصة وأن أحد التبديلات وهو أفشة صاحب هدف الفوز القاتل.

- تراجع سيراميكا كليوباترا

بعد طرد رجب نبيل تراجع فريق سيراميكا لمنطقة الدفاع وذلك من أجل الحفاظ على نقطة التعادل ولكن النادي الأهلي استطاع خطف هدف الفوز واقتناص الثلاث نقاط من براثن لاعبي سيراميكا.

- خبرات لاعبي الأهلي

الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها لاعبي النادي الأهلي كان لها دورًا كبيرًا في حسم مباراة اليوم خاصة وأن محمد أفشة صاحب هدف الفوز سجل بالرأس وهي طريقة لم يعتاد التسجيل بها ولكن خبرات اللاعب جعلته يتقن استغلال الفرصة بشكل جيد ويخطف هدف الفوز.

- عقيدة الدقيقة 90

من الأسباب التي ساعدت الأهلي في تحقيق الفوز على سيراميكا هي عقيدة الدقيقة 90 الذي يعرفها لاعبي الأحمر جيدًا ويؤمنوا بها بشكل كبير حيث لا يتوقف اللاعبين عن المحاولات الهجومية والضغط على المنافس حتى اطلاق الحكم صافرة المباراة مؤمنين بقدرتهم على تحقيق الانتصار في أي لحظة.