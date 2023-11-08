عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة كوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد عن تشكيل الشياطين الحمر الرسمي لمواجهة نظيره فريق كوبنهاجن مساء اليوم الأربعاء الموافق الثامن من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الجديد.

وستنطلق أحداث المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة كوبنهاجن

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: هاري ماجاواير، ديوجو دالوت، جون إيفانز، وان بيساكا.

خط الوسط: سكوت مكتوميناي، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: راشفورد، جارناتشو، هويلاند.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن

وستنقل أحداث مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 2.