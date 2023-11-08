عاجل.. تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة ريد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن سيموني إنراجي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره ريد بول سالزبورج مساء اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023 في الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

تشكيل انتر ميلان الرسمي لمواجهة سالزبورج في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: يان أوريل، فرانشيسكو أتشيرتي، اليساندرو باستوني

خط الوسط: ماتيو دارميان، دافيد فراتيسي، هاكن كالهانغولو، هنريك مختيريان، كارلوس اوجوستو

خط الهجوم: ماركوس تورام، أليكسيس سانشيز

جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا

ريال سوسيداد، 10نقاط

إنتر ميلان، 7 نقاط

سالزبورج، 3 نقاط

بنفيكا، دون نقاط