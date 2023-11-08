نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دونجا يتعادل للزمالك بهدف قاتل أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سجل نبيل عماد دونجا، هدف التعادل لنادي الزمالك، وذلك في مباراته أمام بيراميدز، والتي تجمعهم ضمن منافسات كأس مصر.

وكان فيستون ماييلي، قد سجل هدف أصحاب القمصان السماوية، قبل أن يعود دونجا في الوقت القاتل.

صدام متكرر بين الفريقين

وسبق للفريقين اللقاء في هذا الدور من منافسات كأس مصر، في النسخة السابقة من البطولة.

انتهت النتيجة بالتعادل الايجابي بهدف لمثله في الوقت الأصلي والاضافي ليتفوق بيراميدز في النهاية لمواجهة الأهلي.

وينتظر الأهلي الفائز في هذه المباراة، بعد ان استطاع التفوق على حساب إنبي.