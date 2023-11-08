نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصف نهائي كأس مصر.. الزمالك وبيراميدز إلى الأشواط الإضافية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتهت أحداث الوقت الأصلي لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد نظيره بيراميدز، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر 2022-2023.

جاء الهدف الأول في اللقاء لصالح بيراميدز، عن طريق اللاعب فيستون ماييلي في الدقيقة 5 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد تمريرة من وليد الكرتي.



فيما نجح نبيل عماد دونجا في خطف هدف التعادل لصالح الزمالك في الوقت القاتل، في الدقيقة 91 من الوقت المحتسب بدل من الضائع، برئاسية قوية سكنت شباك أحمد الشناوي.



وبهذا التعادل وصل الفريقين إلى الأشواط الإضافية، وفي حال استمرار التعادل سيتم حسم نتيجة المباراة بركلات الترجيح.



القناة الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في كأس مصر



وتنقل أحداث مباراة الزمالك ضد بيراميدز على الهواء مباشرة، عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز وكأس مصر في مصر والشرق الأوسط.