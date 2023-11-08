عاجل.. تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة إشبيلية في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إشبيلية مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الجديد 2023/2024.

وتقام أحداث المباراة عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة إشبيلية

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع:ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليش - بن وايت- تومايسو.

خط الوسط: كاي هافيرتز- ديكلان رايس - جورجينهو.

وفي الهجوم: جابرييل مارتينيلي - تروسارد- بوكايو ساكا.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وإشبيلية

وستنقل أحداث المباراة بشكل مباشر وحصري من خلال شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 3.