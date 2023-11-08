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أحمد جودة - القاهرة -



أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ التشكيل الرسمي الذي سيخوض به لقاء اليوم أمام نظيره جالطة سراي، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر مساءا بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان.

تشكيل بايرن ميونيخ الرسمي لمواجهة جالطة سراي اليوم في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى، نوير

خط الدفاع، مزراوي، اوباميكانو، كيم، ديفيز

خط الوسط، جوزيتسكا، موسيالا، كيميتش

خط الهجوم، كومان، كين، ساني

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ضد جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

تنقل أحداث مباراة بايرن ميونيخ ضد جالطة سراي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.