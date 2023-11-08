عاجل - كارت أحمر لـ "باتشيكو".. سبب مثير وراء طرد مدرب بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر أمام الزمالك

أحمد جودة - القاهرة - كارت أحمر لـ"باتشيكو".. سبب مثير وراء طرد مدرب بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر أمام الزمالك

كارت أحمر لـ "باتشيكو".. سبب مثير وراء طرد مدرب بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر أمام الزمالك.. أشهر أحمد الغندور حكم مباراة الزمالك وبيراميدز، البطاقة الحمراء في وجه جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق السماوي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين في الوقت الحالي، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة كأس مصر، التي تٌقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز

كارت أحمر لـ "باتشيكو".. كواليس طرد مدرب بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر أمام الزمالك

وبحسب ما تداوله عدد كبير من المتخصصين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن أحمد الغندور أشهر البطاقة الحمراء في وجه باتشيكو، بسبب الاعتراض غير اللائق من جانب المدرب البرتغالي خلال مجريات اللقاء، حيث اعترض على الخطأ الذي احتسبه حكم اللقاء على أحمد توفيق ومنحه البطاقة الصفراء، ليتم طرده من المباراة.

وتقدم نادي بيراميدز بالهدف الأول عن طريق فيستون مايلي بعد استغلاله خطأ دفاعات لاعبي الفارس الأبيض، وإسكان الكرة داخل شباك محمد عواد، وعاد نبيل عماد دونجا النتيجة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء لصالح نادي الزمالك، بعد تمريرة من جانب ناصر منسي وصلت إلى دونجا الذي أسكن الكرة داخل الشباك.