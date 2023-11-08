نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سامسون أكينولا يتعادل للزمالك أمام بيراميدز في الدقيقة 100 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



سجل سامسون أكينولا لاعب الزمالك، هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 100، وذلك في المباراة، التي تجمعه أمام بيراميدز في دور نصف نهائي كأس مصر.

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله في الوقت الأصلي، سجله فيستون ماييلي في الدقيقة 5، وتعادل نبيل عماد دونجا، في الوقت القاتل.

ومع دخول المباراة للوقت الإضافي، أضاف مصطفى فتحي هدف التقدم لبيراميدز، ليرفض الاحتفال.

صدام متكرر بين الفريقين

وسبق للفريقين اللقاء في هذا الدور من منافسات كأس مصر، في النسخة السابقة من البطولة.

انتهت النتيجة بالتعادل الايجابي بهدف لمثله في الوقت الأصلي والاضافي ليتفوق بيراميدز في النهاية لمواجهة الأهلي.

وسبق للفريقين التعادل في افتتاحية الدوري بثنائية لمثلها.

وينتظر الأهلي الفائز في هذه المباراة، بعد ان استطاع التفوق على حساب إنبي