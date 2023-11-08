نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد حمدي يحرز الهدف الثالث لبيراميدز في مرمى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أحرز محمد حمدي لاعب نادي ببراميدز الهدف الثالث في مرمي نادي الزمالك في الدقيقة 108 من الشوط الأول الإضافي.

وانتهي الوقت الأصلي بين الزمالك وببراميدز في دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر النسخة الماضية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز حاليًا في الشوط الثاني الإضافي لتحديد الفائز لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر النسخة الماضية.

يسعي كلا الفريقين التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر النسخة الماضية ومواجهة الأهلي في المباراة النهائية.

يتحدد المتأهل عقب انتهاء المباراة بالتأهل إلي المباراة النهائية لمواجهة الأهلي في بطولة كأس مصر النسخة الماضية.