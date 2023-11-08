الرياضة

عاجل.. ناصر منسي يسجل الهدف الثالث للزمالك في شباك بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة -  

أحرز ناصر منسي الهدف الثالث لنادي الزمالك في الدقيقة 111 في الشوط الثاني الإضافي في بطولة كأس مصر النسخة الماضية أمام بيراميدز.

وانتهي الوقت الأصلي بين الزمالك وبيراميدز بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز حاليًا في دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر النسخة الماضية على ستاد القاهرة.

يسعى الزمالك وبيراميدز للتأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر  لمواجهة .

يتحدد المتأهل عقب انتهاء المباراة بمواجهة الأهلي في مباراة النهائية من بطولة كأس مصر النسخة الماضية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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