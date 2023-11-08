نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ناصر منسي يسجل الهدف الثالث للزمالك في شباك بيراميدز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أحرز ناصر منسي الهدف الثالث لنادي الزمالك في الدقيقة 111 في الشوط الثاني الإضافي في بطولة كأس مصر النسخة الماضية أمام بيراميدز.
وانتهي الوقت الأصلي بين الزمالك وبيراميدز بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.
وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز حاليًا في دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر النسخة الماضية على ستاد القاهرة.
يسعى الزمالك وبيراميدز للتأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر لمواجهة الأهلي.
يتحدد المتأهل عقب انتهاء المباراة بمواجهة الأهلي في مباراة النهائية من بطولة كأس مصر النسخة الماضية.