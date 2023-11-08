نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصف نهائي كأس مصر.. الزمالك وبيراميدز إلى ركلات الترجيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انهت الأشواط الإضافية لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد نظيره بيراميدز، بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر 2022-2023.



جاء الهدف الأول في اللقاء لصالح بيراميدز، عن طريق اللاعب فيستون ماييلي في الدقيقة 5 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد تمريرة من وليد الكرتي.



فيما نجح نبيل عماد دونجا في خطف هدف التعادل لصالح الزمالك في الوقت القاتل، في الدقيقة 91 من الوقت المحتسب بدل من الضائع، برئاسية قوية سكنت شباك أحمد الشناوي.



وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مما أدى إلى وصول اللقاء إلى الأشواط الإضافية.



ونجح مصطفى فتحي في إحراز الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 92 من الشوط الاضافي، بعد تمريرة من محمد الشيبي.



بينما أحرز الهدف الثاني للزمالك المهاجم البنيني سامسون أكينيولا، في الدقيقة 101، بعد تمريرة رائعة من يسار منطقة الجزاء من يوسف إبراهيم أوباما.



وجاء الهدف الثالث لبيراميدز عن طريق محمد حمدي، في الدقيقة 108، بعد كرة عرضية من محمد الشيبي من جهة اليمين قابلها مصطفى فتحي برأسية وصلت إلى حمدي الذي سددها في الشباك.



فيما جاء الهدف الثالث للقلعة البيضاء، عن طريق ناصر منسي، في الدقيقة 112، بعد تمريرة عرضية متقنة من أحمد سيد زيزو.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في كأس مصر



وتنقل أحداث مباراة الزمالك ضد بيراميدز على الهواء مباشرة، عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز وكأس مصر في مصر والشرق الأوسط.