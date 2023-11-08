شاهد بالفيديو.. مشاركة أحمد حجازي في التدريبات الجماعية للاتحاد السعودي

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أحمد جودة - القاهرة -



شارك الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم الأربعاء، بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب أحمد حجازي عن صفوف الاتحاد السعودي منذ نهاية الموسم الماضي بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وخضوعه لعملية جراحية.

وأوضح الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "بدأ مدافع ‎الاتحاد ( احمد حجازي ) المشاركة تدريجيًا في تدريبات الفريق الجماعية اليوم.. وتجهيزه لـ كأس العالم للأندية بالإضافة إلى البطولة الآسيوية".

ونشر علاء سعيد، مقطع فيديو يكشف من خلاله انخراط الدولي المصري أحمد حجازي في تدريبات الاتحاد السعودي.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي سوف يستهل مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي، يوم 12 ديسمبر المقبل.