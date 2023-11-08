نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيناريو مثير.. الزمالك يتخطى عقبة بيراميدز بركلات الترجيح ويضرب موعدًا مع الأهلي في نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التأهل إلى الدور النهائي لبطولة كأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر 2022-2023.

جاء الهدف الأول في اللقاء لصالح بيراميدز، عن طريق اللاعب فيستون ماييلي في الدقيقة 5 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد تمريرة من وليد الكرتي.



فيما نجح نبيل عماد دونجا في خطف هدف التعادل لصالح الزمالك في الوقت القاتل، في الدقيقة 91 من الوقت المحتسب بدل من الضائع، برئاسية قوية سكنت شباك أحمد الشناوي.



وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مما أدى إلى وصول اللقاء إلى الأشواط الإضافية.



ونجح مصطفى فتحي في إحراز الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 92 من الشوط الاضافي، بعد تمريرة من محمد الشيبي.



بينما أحرز الهدف الثاني للزمالك المهاجم البنيني سامسون أكينيولا، في الدقيقة 101، بعد تمريرة رائعة من يسار منطقة الجزاء من يوسف إبراهيم أوباما.



وجاء الهدف الثالث لبيراميدز عن طريق محمد حمدي، في الدقيقة 108، بعد كرة عرضية من محمد الشيبي من جهة اليمين قابلها مصطفى فتحي برأسية وصلت إلى حمدي الذي سددها في الشباك.



فيما جاء الهدف الثالث للقلعة البيضاء، عن طريق ناصر منسي، في الدقيقة 112، بعد تمريرة عرضية متقنة من أحمد سيد زيزو.



وعقب التعادل في الأشواط الإضافية، وصل الفريقين إلى ركلات الترجيح.



سجل للزمالك كل من، حمزة المثلوثي، عبدالله جمعة، ناصر منسي، أحمد سيد زيزو.



فيما سجل لبيراميدز كل من، عبدالله السعيد، رمضان صبحي، كريم حافظ.



وبهذا الفوز نجح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في ضرب موعدًا مع النادي الأهلي في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر للموسم الماضي 2020-2023.