نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد هدفه اليوم.. 5 مشاهد صنعت أفشة داخل الأهلي أبرزها (القاضية) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث مباراة الأهلي ونظيره فريق سيراميكا كليوباترا، وذلك بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



انضم محمد مجدي أفشة للنادي الأهلي في شهر يوليو عام 2019، وأحرز العديد من الأهداف البارزة في بعض المباريات، من ضمنهم هدف الفوز أمام الزمالك " القاضية ممكن".



ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» أبرز 5 مشاهد صنعت نجومية أفشة داخل جدران القلعة الحمراء.



المشهد الأول

مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، وتحديدا في السابع والعشرين من شهر نوفمبر، حيث جمعت مباراة النهائي الإفريقي بين الأهلي والغريم التقليدي فريق الزمالك.



وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، حيث لم تنسى جماهير الأهلي لقطة هدف أفشة عند الدقيقة 85 من أحداث المباراة، وتعليق التونسي العالق في الأذهان (القاضية ممكن).



المشهد الثاني

تقابل الأهلي أمام نظيره فريق المقاولون العرب في الحادي والعشرين من شهر يناير عام 2021، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدفين.

وسجل اللاعب محمد مجدي أفشة هدف الفوز لصالح فريق الأهلي مع الدقيقة 80.



المشهد الثالث

فاز الأهلي على نظيره إنبي، في المباراة التى جمعت بين الفريقان بإطار مباريات الجولة 12.

وأحرز قفشة هدفًا رائعًا في وسجل أفشة في الدقيقة 59، واحتفل بالهدف بتوجه نحو مدرجات المارد الأحمر وخلع القميص، ووضعه على رأسه، في رسالة لمصالحة الجماهير الحمراء.

المشهد الرابع

جاء المشهد الرابع في الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في نسخته الماضية، حين سجل اللاعب محمد مجدي أفشة هدف الأهلي الأول في شباك فريق طلائع الجيش.

واحتفل اللاعب بعلامة (هيتلر)، مما أدى إلى إثارة الجدل حول اللاعب، وفسر البعض أن اللاعب كان يشير إلى تحية والده الذي كان يجلس في المدرجات خلال المباراة، ولم يقصد أن يرفع إشارة النازية.

المشهد الخامس

ونجح الأهلي في تخطي سيراميكا كليوباترا اليوم في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز بعد الهدف الحاسم من محمد مجدي أفشة في الدقيقة 90+.