نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد فعل لجماهير الزمالك بعد الصعود لنهائي كأس مصر (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره بيراميدز، بفوز الفارس الأبيض بنتيجة بنتيجة 4-3 بعد الوصول إلى ركلات الترجيح، والتأهل إلى نهائي كأس مصر 2022-2023.



وشهدت المباراة المباراة تألق كبير للاعب محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، حيث نجح في التصدي إلى العديد من الكرات القوية، بالإضافة إلى التصدي ركلتي جزاء في اللقاء.



ومن جانبها حرصت جماهير الزمالك الموجودة حاليا باستاد القاهرة الدولي على الهتاف لمحمد عواد: "عواد هو الأصل، أحسن جول في مصر".



وبهذا الفوز نجح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في ضرب موعدًا مع النادي الأهلي في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر للموسم الماضي 2020-2023.