نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف مصابي اتحاد جدة قبل مواجهة أبها في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي علاء سعيد، موقف مصابي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة قبل مواجهة أبها في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يلتقي فريق اتحاد جدة بنظيره أبها، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر الجاري.

وأكد الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، عودة المصابين، أحمد حجازي، وفابينهو، وإيجور كورنادو، وعبدالرزاق حمدالله، بالإضافة إلى عبدالرحمن العبود الذي كان تم استبعاده من قبل المدير الفني للفريق نونو سانتو.

فيما بدأ أحمد شراحيلي، مدافع فريق الاتحاد، اليوم الأربعاء، برنامجه العلاجي في مقر النادي وذلك بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي للركبة.

بينما أدى أحمد بامسعود، تدريبات انفرادية اليوم الأربعاء بعد إصابته في المباراة الماضية، وغدًا سيشارك في تدريبات ‎العميد الجماعية استعدادًا للقاء فريق أبها.