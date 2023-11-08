نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد فعل من لاعبي الزمالك بعد التأهل لنهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على الاحتفال مع جماهير الأبيض التي تواجدت باستاد القاهرة الدولي، عقب تأهل الفريق لنهائي كأس مصر.

وتوجه اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني للجماهير للاحتفال معهم عقب انتهاء المباراة وفوز الزمالك، وهتفت الجماهير لجميع اللاعبين عقب التأهل للمباراة النهائية.

أول رد فعل من لاعبي الزمالك بعد التأهل لنهائي كأس مصر

وتأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 3-4 في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

وبهذا الفوز نجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في ضرب موعدًا مع النادي الأهلي في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر للموسم الماضي 2020-2023.