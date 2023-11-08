عاجل.. تعليق ناري من ممدوح عيد عقب خسارة بيراميدز على يد الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - بعد الهزيمة بركلات الترجيح 3-4 أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر، أدلى ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، بتعليق غاضب.

تعليق ناري من ممدوح عيد عقب خسارة بيراميدز على يد الزمالك

في تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر" اليوم الأربعاء، قال: "لن ينصلح حال كرة القدم في أي مكان به حكام... لا تحاسب".

المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي شهدت احتجاجات من لاعبي بيراميدز ضد حكم المباراة أحمد الغندور، وكانت هناك مطالبات بركلة جزاء نتيجة لمسة يد على محمد عبد الشافي، لاعب الزمالك.

خلال اللقاء، تم طرد أحمد توفيق، لاعب بيراميدز، في الدقيقة 79، بالإضافة إلى طرد المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، مدير فني لبيراميدز.

وبهذه النتيجة، تأهل الزمالك إلى نهائي كأس مصر، حيث سيواجه الفريق الأهلي في مباراة النهائي، مواجهة تاريخية بين الغريمين التقليديين.