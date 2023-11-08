نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاكيت 33 مرة.. الزمالك يواجه الأهلي في نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح فريق الزمالك في الفوز على نظيره فريق بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر 2022/2023.

وصعد فريق الزمالك للمباراة النهائية، وذلك لمواجهة الغريم التقليدي فريق الأهلي للمرة الـ33 من بطولة كأس مصر.

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في بطولة كأس مصر، قبل المواجهة 33 المرتقبة بين الفريقين.

خاض قطبي الكرة المصرية فريق الأهلي والزمالك 32 مباراة سابقة في بطولة كأس مصر، آخرها في مواجهة النسخة قبل الماضية، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

فاز فريق الأهلي على الزمالك في 16 مباراة، وتعادل الفريقان في 5 مواجهات، وفاز الزمالك على الاهلي في بطولة كأس مصر في 11 مباراة.

سجل لاعبو الأهلي 58 هدفا في شباك الزمالك، واستقبلت شباك الأهلي 47 هدفا من أقدام لاعبي الزمالك.

واستطاع فريق الأهلي الحصول على بطاقة التأهل للمباراة النهائية، عقب الفوز على فريق إنبي بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في شهر أكتوبر الماضي.