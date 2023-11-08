نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك إلى نهائي الكأس.. محمد عبد الشافي يملأ مكان أحمد فتوح بسهولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم الزمالك تأهله لنهائي كأس مصر، أمام بيراميدز، في مباراة مثيرة حتى الدقائق الأخيرة في ركلات الجزاء.

لكن لم يكن تأهل الزمالك، وروح التحدي لمدربه الجديد معتمد جمال، هي اللافتة للنظر والاهتمام فقط، بل محمد عبد الشافي كأحد نجوم المباراة.

من الاعتزال إلى نجم المباراة

عبد الشافي أعلن اعتزاله، قبل بداية من الموسم الحالي، بعد الاكتفاء بما قدمه في الملاعب، سواء مع الزمالك أو في رحلة احترافه في السعودية.

إلا أن أزمة قيد الزمالك، والاحتياج لخبراته جعلته في النهاية يتراجع ويعود للمستديرة.

ومع ابتعاد فتوح بسبب أزمة معسكر مباراة زد، كادت القلعة البيضاء أن تقع في ورطة خاصة مع عودة عبد الشافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والذي أبعده عن المباريات الاخيرة في الدوري.

وعكس الظنون كان اللاعب على قدر المسؤولية، ليقود الجبهة اليسرى بأفضل ما يكون، وصاحب خبرة مكنته من الصمود حتى الدقيقة الأخيرة وحسم التأهل للنهائي الذي سيواجه فيه الأهلي.

ولاقى عبد الشافي ردود فعل قوية تشيد به وبمستواه، أبرزها تعليق لاعب الزمالك السابق أحمد سمير "التاريخ يفوز على الأموال، وعبد الشافي بتعملوا تمثال".

وينتظر الزمالك نهائي قوي أمام الاهلي وذلك للمباراة 33 في تاريخهم، وذلك في شهر مارس المقبل.