نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم معاناته.. معتمد جمال يكشف أسرار الفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الجهاز الفني كان يعانى قبل مباراة بيراميدز بسبب قلة اللاعبين المتاحين لخوض مباراة نصف نهائي كأس مصر.



وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب لقاء بيراميدز:" محمود علاء اشتكى من إصابة في العضلة الخلفية وتحامل على نفسه وشارك في شوط كامل، ونعاني من غيابات للإصابة والإيقاف".



وتابع معتمد جمال قائلا:" استعنت بسامسون أكينيولا وناصر منسي وبعض اللاعبين العائدين للفريق، وحرصنا على تجهيز اللاعبين نفسيا من أجل اللقاء وأن الزمالك فريق كبير قادر على الفوز".



وأضاف المدير الفني أنه أختار أنسب تشكيل لخوض المباراة، في ظل القائمة المتاحة أمامه، موضحا أن بيراميدز منافس قوي، ولديه العديد من الحلول، وشدد على أن الزمالك كان دائما رد فعل في لقاء اليوم أمام بيراميدز وجميع لاعبي الفريق بذلوا قصارى جهدهم".



وأبدى المدير الفني سعادته بالفوز في لقاء اليوم والتأهل للمباراة النهائية، مضيفا أن كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أخطره بأنه المسؤول عن لقاء بيراميدز وأن المجلس يدعمه.



وأوضح أن كابتن أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة طلبا منه تولي المسؤولية ولا يمكنه التأخر عن تدريب الفريق، مشددا على أنه تحت أمر النادي.

وتأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 3-4 في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.