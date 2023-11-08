نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من محمد عواد بعد تألقه وقيادة الزمالك لنهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، الشكر للاعبين عقب الفوز على بيراميدز والتأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر.

محمد عواد: الجماهير دعمتنا خلال المباراة بالكامل

وصرح محمد عواد في تصريحات تليفزيونية عبر قناة" أون تايم سبورت" عقب المباراة:" الجهاز الفني كان له دور تحقيق الفوز اليوم".

وأكمل:" اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية خلال المباراة واستحقينا الفوز".

وتابع: "التوفيق اليوم كان حليفنا خلال المباراة وأشكر اللاعبين على نتيجة المباراة".

وأضاف: "كنت ستحمل نتيجة المباراة أي كان النتيجة سؤاء الفوز أو الهزيمة اليوم".

واختتم: "تصديات ضربات الترجيح جاءت بتعمليات من الجهاز الفني قبل المباراة أمس".

ونجح نادي الزمالك في التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر عقب الفوز على ببراميدز بركلات الترجيح.