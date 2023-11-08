الرياضة

أول تعليق من محمد عواد بعد تألقه وقيادة الزمالك لنهائي كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - وجه محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، الشكر للاعبين عقب الفوز على بيراميدز والتأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر.

محمد عواد: الجماهير دعمتنا خلال المباراة بالكامل

وصرح محمد عواد في تصريحات تليفزيونية عبر قناة" أون تايم سبورت" عقب المباراة:" الجهاز الفني كان له دور تحقيق الفوز اليوم".

وأكمل:" اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية خلال المباراة واستحقينا الفوز".

وتابع: "التوفيق اليوم كان حليفنا خلال المباراة وأشكر اللاعبين على نتيجة المباراة".

وأضاف: "كنت ستحمل نتيجة المباراة أي كان النتيجة سؤاء الفوز أو الهزيمة اليوم".

واختتم: "تصديات ضربات الترجيح جاءت بتعمليات من الجهاز الفني قبل المباراة أمس".

ونجح نادي الزمالك في التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر عقب الفوز على ببراميدز بركلات الترجيح.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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