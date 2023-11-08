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أحمد جودة - القاهرة - أندريه لونين، حارس مرمى ريال مدريد، قام بتحقيق أداءً مميزًا خلال مباراة فريقه أمام سبورتينج براجا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

اندريه لونين يوقع على رقم مميز مع ريال مدريد

أبدع الحارس الأوكراني في صده ركلة جزاء حصل عليها فريق سبورتينج براجا في الدقيقة السادسة من بداية اللقاء.

ووفقًا لشبكة "أوبتا"، لونين نجح في صده 7 ركلات جزاء من أصل 14 التي واجهها خلال مسيرته في جميع الفرق التي لعب لها منذ موسم 2018-2019 في جميع البطولات، باستثناء ضربات الجزاء التي تم تسديدها في ركلات الترجيح.

الشبكة أشارت أيضًا إلى أن "لونين تمكن من صده ضربتي جزاء من أصل 4 ضربات جزاء واجهها أثناء لعبه مع ريال مدريد".

ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، في حين يحتل سبورتينج براجا المركز الثالث برصيد 3 نقاط.



