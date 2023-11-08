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أحمد جودة - القاهرة - بدأ مانشستر يونايتد للعب بقوة مبكرًا في مواجهته أمام فريق كوبنهاجن في ملعب باركن ستاديون، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

هويلوند يدخل تاريخ مانشستر يونايتد بهدفه في شباك كوبنهاجن

تمكن يونايتد من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثالثة عن طريق راسموس هويلوند، حيث تابع تمريرة أرضية عرضية من ماكتوميناي داخل منطقة الجزاء.

وأضاف هويلوند الهدف الثاني في الدقيقة 28 بتسديدة قوية من داخل المنطقة من قبل أليخاندرو جارناتشو، حيث تصدى لها حارس مرمى كوبنهاجن وسددها هويلوند بسهولة في الشباك.

وفقًا لأرقام شبكة "سكواكا"، أصبح هويلوند أول لاعب يسجل 5 أهداف في أول 4 مباريات يلعبها مع مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

هويلوند أصبح أيضًا أول لاعب دنماركي يُسجل هدفًا أمام فريق من بلاده في دوري أبطال أوروبا، وقد حقق هذا الإنجاز أمام فريقه السابق.