نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بجانب ميسي.. دي ماريا يضع اسمه في قائمة مميزة بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم النجم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، لاعب بنفيكا، إلى قائمة مميزة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

دي ماريا يرافق ميسي في قائمة فريدة بدوري الأبطال

وفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات، آنخيل دي ماريا أصبح رابع أكثر لاعب غير أوروبي تواجدًا في مباريات دوري أبطال أوروبا.

ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، يتصدر القائمة بـ163 مباراة، ويأتي بعده روبرتو كارلوس، النجم السابق لريال مدريد، بـ120 مباراة، وثم داني ألفيس البرازيلي في المركز الثالث بـ111 مباراة.

آنخيل دي ماريا يتشارك المركز الرابع مع تياجو سيلفا، مدافع تشيلسي، بواقع 105 مباريات.

دي ماريا لعب في أندية بنفيكا، ريال مدريد، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان ويوفنتوس، قبل أن يعود مجددًا إلى الفريق البرتغالي في الموسم الحالي.