يورجن كلوب يحسم موقف نجم ليفربول من مواجهة تولوز بالدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - في مؤتمر صحفي استعرض يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول، الاستعدادات لمواجهة تولوز الفرنسي في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الأوروبي.

يورجن كلوب يحسم موقف فان دايك من مواجهة تولوز بالدوري الأوروبي

بدأ كلوب بالحديث عن حالة الثنائي فان دايك وجرافينبيرش، حيث أكد أن فان دايك يعاني من مرض طفيف ولن يشارك في المباراة، وربما يكون هناك لاعبون آخرون يواجهون نفس الوضع. بينما يعاني جرافينبيرش من ألم في الركبة ولن يكون متاحًا للمباراة، مع احتمالية مشاركته في مباراة برينتفورد وبعدها.

كلوب أوضح أن كورتيس جونز سيعود بعد الفترة الدولية ويعاني من إصابة طفيفة تأثرت ببطاقة حمراء.

فيما يتعلق بـ لويس دياز، أكد كلوب أنه لا توجد أخبار جديدة حوله ويشعر بأن التدريب هو بيئة آمنة بالنسبة له ويرغب في العودة.

كلوب تحدث عن استعداد الفريق، مؤكدًا أنهم دائما ما يحضرون أنفسهم بشكل جيد للمباريات، ورغم العديد من المباريات التي خاضوها هذا الموسم، سيكون هناك تغييرات ولكن سيكون لديهم فريق قوي يسعى للفوز.

أثنى على كوانساه، معربًا عن انطباعه الإيجابي من أدائه في فترة الإعداد وقدرته على اللعب بجودة عالية، وأكد أنه لاعب واعد يمتلك مهارات مهمة.

وفيما يتعلق بـ دواك، أشاد كلوب بأدائه المميز خلال فترة الإعداد ومشاركته القليلة في المباريات ومن ثم تعرضه لإصابة، وأوضح أنه الآن جاهز للمشاركة في المباراة المقبلة، مُؤكدًا أنه خيار جيد للفريق.