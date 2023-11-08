نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول قرار من معتمد جمال عقب الفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام، عقب الفوز على بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3.

وفضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام من أجل التقاط الأنفاس قبل استئناف التدريبات مرة أخرى استعدادا لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تأهل الزمالك

وتأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.



وبهذا الفوز نجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في ضرب موعدًا مع النادي الأهلي في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر للموسم الماضي 2020-2023.