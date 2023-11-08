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أحمد جودة - القاهرة - أفاد تقرير صحفي بالمنصب الذي سيلعبه الأسطورة زلاتان إبراهيموفيتش بميلان بعد عودته إلى الفريق.

منصب إبراهيموفيتش الجديد مع ميلان

أوضحت شبكة "كالتشيو ميركاتو" أن إبراهيموفيتش لن يكون عضوا في مجلس الإدارة، بل سيشغل دور مستشار خاص مع ميلان.

وأشارت الشبكة إلى تعاون إبراهيموفيتش الوثيق مع الفريق في مجال كرة القدم، إلى جانب تفاعله مع المديرين التنفيذيين بهدف تعزيز المنافسة ورفع مستوى الأداء لميلان.

نشر إبراهيموفيتش صورة على حسابه في تويتر أمس الثلاثاء مع تعليق "تيك تاك تيك تاك"، مما يشير إلى اقتراب إعلان قرار مهم.

وجاء هذا الإعلان بعد لقاء قام به النجم السويدي مع جيري كاردينالي، المالك لنادي ميلان.

بعد اعتزال إبراهيموفيتش كرة القدم في نهاية الموسم الماضي، عاد وأعلن مشاركته مع ميلان، حيث يحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة بعد انتهاء 11 جولة.