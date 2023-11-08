سوسيداد يقترب من التأهل لدور الـ16

سوسيداد يقترب من التأهل لدور الـ16اقترب ريال سوسيداد من التأهل إلى دور 16 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إثر فوزه الكبير على ضيفه بنفيكا البرتغالي 3-1 ضمن منافسات المجموعة الرابعة يوم الأربعاء.

وأنهى الفريق الباسكي مهمة حصد النقاط الثلاث "إكلينيكيا" في الـ45 دقيقة الأولى، بعد أن سجل الأهداف الثلاثة، لتنتهي آمال الفريق البرتغالي في بلوغ الأدوار الإقصائية.

وأحرز ميكل ميرينو وميكل أويارزابال وأندير بارينيتشيا أهداف سوسيداد في أول 21 دقيقة من المباراة.

فيما سجل رافا سيلفا في الشوط الثاني الهدف الأول لبنفيكا في المسابقة بعد ثلاث هزائم سابقة في دور المجموعات.

وحقق ريال سوسيداد فوزه الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا، ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة مؤقتا برصيد 10 نقاط قبل مباراتين على النهاية، فيما يحتل بنفيكا المركز الرابع بدون نقاط.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد سبع نقاط، بفارق أربع نقاط عن سالزبورج صاحب المركز الثالث.

وفي المجموعة الثالثة، التقى فريق نابولي مع يونيون برلين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وسجل نابولي الهدف الأول في المباراة عن طريق ماتيو بوليتانو في الدقيقة 39، قبل أن يسجل ديفيد فوفانا هدف التعادل في الدقيقة 52، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وبهذه النتيجة يرفع نابولي رصيده في المركز الثاني إلى 7 نقاط، بينما يتواجد يونيون برلين في المركز الرابع بنقطة واحدة.