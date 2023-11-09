انت الأن تتابع خبر أول صورة لزوجة وليد الركراكي الشقراء بعد أن صبغت شعرها والجمهور: "معقول هذه مغربية"! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبح النجم المغربي وليد الركراكي واحدا من أشهر الشخصيات في المغرب والوطن العربي بعدما استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا في كأس العالم المنتهي في قطر.

وتسائل الجمهور عن هوية زوجة وليد الركراكي مدرب أسود الاطلس، وعن حياته الشخصية.

وانتشرت صورة حديثة لزوجة المدرب المغربي، التي انذهل الجمهور من جمالها الشديد، حيث وصفوها بانها ملكة جمال بلا المغرب.

واعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لمقتطف من اللقاء المباشر الذي جمع وليد الركراكي مع الاعلامي اسامي بنعبد الله، حيث كشف هذا الاخير عن جنسية زوجة وليد الركراكي.

وتفاجئ الجميع، بكون زوجة المدرب المغربي من أصل جزائري، تعرفا على بعضهما في باريس حيث نشئا وترعرعا.