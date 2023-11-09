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أحمد جودة - القاهرة - عقد مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، اجتماعًا مع لاعبي الفريق الكتالوني اليوم الأربعاء، بعد الهزيمة التي مني بها الفريق أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا.

تشافي يدين نفسه أمام لاعبي برشلونة بعد مباراة شاختار

وفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، تم تنظيم الاجتماع في مقر التدريبات اليوم، حيث لاحظ تشافي تراجع أداء الفريق وانخفاض مستواه في آخر مبارتين.

أفادت الصحيفة أن تشافي أسلم اللوم على نفسه أولًا، ثم تحدث عن اللاعبين، حيث شدد على مسؤوليته الكبيرة عن الأداء الحالي.

وأكدت التقارير أن لاعبي برشلونة استجابوا للحديث الصريح من تشافي، مع وعد منهم ببذل قصارى جهدهم لتحسين الأداء في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعبي الفريق البارسا الأكثر تأثيرًا شاركوا في الاجتماع، حيث تبادلوا انتقادات بناءة حول الأداء في المباراتين الأخيرتين.

اتفق الجهاز الفني واللاعبون على ضرورة تحقيق تحسن واضح قبل فترة التوقف الدولي، مع التركيز على تحقيق أداء جيد في المباراة القادمة أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.