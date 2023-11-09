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أحمد جودة - القاهرة - تقارير صحفية أشارت اليوم الأربعاء إلى وقوع خلاف بين نونو سانتو، مدير فريق اتحاد جدة السعودي، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما داخل غرفة تبديل الملابس، وهذا الخلاف يعتبر سببا في إقالة المدرب البرتغالي من منصبه.

تفاصيل المشادة النارية بين كريم بنزيما وسانتو

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الخلاف نشب بين بنزيما وسانتو خلال فترة الاستراحة بين شوطي مباراة اتحاد جدة أمام القوة الجوية التي انتهت بخسارة الفريق بنتيجة 2-0 في دوري أبطال آسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن سانتو انتقد بنزيما بشدة، حيث قال له: "أنت لاعب كبير، ولكن يبدو أنك لا تقوم بما يكفي في الضغط على الخصم."

في رد بنزيما، أجاب: "لا توجه الكلام لي فقط، تحدث مع الجميع"، الأمر الذي أثار استياء المدرب الذي طالبه بالمزيد، معتبرًا إياه القائد والمثل الأعلى للفريق، وطالبه بتقديم نموذج جيد لزملائه.

وبحسب صحيفة "الرياضية"، استمر سانتو في توجيه الانتقادات لبنزيما، رافضًا تبريراته، وأشارت الصحيفة إلى أن بنزيما تحدث مع مسؤولي النادي قبل أسبوعين من تلك الواقعة، حيث أبلغهم أن استمرار سانتو لا يلبي تطلعات النادي وأن وجوده يعوق تقدم الفريق.

تم الإعلان مساء الثلاثاء عن إقالة نونو سانتو بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا، وهي الهزيمة الخامسة على التوالي في الدوري بنتيجة اثنين من دون رد.

سانتو كان قد قاد اتحاد جدة بشكل متقلب هذا الموسم الذي تلا موسما تاريخيا، حيث فاز الفريق بلقب الدوري بعد غياب دام 14 عامًا وحقق كأس السوبر السعودي لأول مرة في تاريخه.

وبعد سلسلة النتائج السلبية في نهاية موسم 2021/2022، جاء سانتو ليعيد الفريق للطريق الصحيح مع بداية الموسم الحالي، حيث حقق 24 نقطة من 10 جولات، لكن الخسارة أمام الهلال في مباراة مهمة زادت قلق الجماهير بشأن قدرة الفريق على المنافسة على البطولات.