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أحمد جودة - القاهرة - مروان عطية، لاعب وسط الأهلي، قدم تفسيرًا لتراجع أدائه في المباراة ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من الدوري الممتاز اليوم الأربعاء.

مروان عطية يعلق على تراجع مستواه مع الأهلي

بسبب الأخطاء التي ارتكبها في تمريراته خلال الشوط الأول، تم استبدال مروان عطية بين الشوطين، وتم استدعاء أحمد نبيل "كوكا" كبديل له.

وكتب عطية، عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، موجها حديثه لوالده رحمه الله: "من يوم فراقك لا أعلم ماذا يحدث، الله يرحمك يا أغلى الناس".

وتابع: "الحمد لله على كل شيء.. أنا راض على ما يحدث، لأن الدنيا لن تكون جيدة دائما أو سيئة طوال الوقت، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم".

واقتنص الأهلي فوزا قاتلا 2-1 على مضيفه سيراميكا، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المقاولون العرب.

