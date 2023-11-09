نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب خاص من حسين لبيب للاعبي الزمالك والجهاز الفني بعد التأهل لنهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، على التوجه لغرفة ملابس لاعبي الفريق عقب مباراة ببراميدز التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس مصر لتهنئه اللاعبين والجهاز الفني بعد الفوز وبلوغ النهائي.



وأشاد الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بالمجهود المبذول من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والذي تكلل بالفوز في لقاء اليوم.



وطالب رئيس النادي في حديثه مع اللاعبين والجهاز الفني باستمرار نفس الروح التي ظهرت في لقاء اليوم، مؤكدا على ثقته الكاملة في تحقيق المزيد من الانتصارات خلال الفترة المقبلة.



وتأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.