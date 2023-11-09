نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة هامة من عبد الواحد السيد للاعبي الزمالك عقب الوصول لنهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى عبد الواحد السيد، مدير الكرة في نادي الزمالك، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

عبد الواحد السيد يوجه رسالة للاعبي الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

تأهل الزمالك إلى المباراة النهائية في هذه البطولة المحلية بعد التغلب على بيراميدز بركلات الترجيح 4-3، إثر انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل 3-3.

عقب نهاية مباراة بيراميدز، التقى عبد الواحد السيد باللاعبين، حيث أكد لهم - حسب الموقع الرسمي للنادي - أن العدالة التي يمارسونها داخل الفريق هي السر وراء تحقيق الانتصارات.

وقدّم مدير الكرة التهنئة للاعبين على أدائهم المميز وحملهم المسؤولية في ظل الظروف الصعبة التي مر بها الفريق في الفترة الأخيرة.