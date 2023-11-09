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أحمد جودة - القاهرة - أوضح الحكم الدولي السابق، ياسر عبد الرؤوف، مدى أحقية بيراميدز في الحصول على ركلة جزاء خلال مواجهتهم مع الزمالك في نصف نهائي كأس مصر.

خبير تحكيمي يوضح مدى أحقية بيراميدز في ركلة جزاء أمام الزمالك

في مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للموسم 2022-2023، فاز الفريق الأبيض بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة تعادل 3-3.

وقد صرّح ياسر عبد الرؤوف خلال حديثه عبر قناة "أون تايم سبورت" قائلًا: "ليس هناك ركلة جزاء للمسة اليد على عبد الشافي لأن يده لم تكبر في حجم جسده".

وأضاف: "كانت البطاقة الصفراء الأولى ضد أحمد توفيق صحيحة، لأنه كان تدخلًا متهورًا. البطاقة الصفراء الثانية كانت مستحقة أيضًا لأنه لم يصل إلى الكرة، كان هناك خرق واضح والطرد كان مستحقًا".

وفيما يتعلق بحالة الزمالك للحصول على ركلة جزاء في اللقاء، أوضح الحكم السابق: "في موقف الدفاع عند بيراميدز، لمس يد مدافعه عبد الله جمعة، لكنه لم يتلق دفعة، وبالتالي، لا يوجد سبب واضح لإعطاء الزمالك ركلة جزاء".