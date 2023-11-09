سامسون أكينولا: سعيد بالعودة للمشاركة مع الزمالك والمساهمة في التأهل لنهائي الكأس

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب سامسون أكينولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالعودة للمشاركة في المباريات مع الفريق الأبيض والمساهمة في تحقيق الفوز على حساب بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وقال سامسون أكينولا في تصريحات عقب المباراة: "سعيد للغاية بمساعدة فريقي اليوم في تحقيق الفوز، ولدي شعور مختلف اليوم، عقب عودتي للمشاركة وتسجيل هدف ساهم في تحقيق الفوز على منافس قوي ".

وأحرز سامسون أكينولا هدف الزمالك الثاني في لقاء اليوم، وتأهل الأبيض لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.