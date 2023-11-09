إيقاف مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا والسبب مثير

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أحمد جودة - القاهرة - تعرض مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا لتوقف مؤقت بسبب دخول أحد المشجعين إلى أرض الملعب وهو يحمل علم فلسطين. اللقاء كان يأتي ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات.

إيقاف مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

وتم تعليق اللعب لفترة بعدما قام المشجع بالركض داخل الملعب حاملًا علم فلسطين، وذلك بعد مرور تسع دقائق فقط من انطلاق المباراة.

ظهر على العلم الذي كان يحمله المشجع جملة تطالب بوقف قتل الأطفال في غزة، وتدعو للوقوف متضامنين مع هذا الهدف.

وتوقف اللعب مرة أخرى بعد مرور وقت عندما قام مدرب مانشستر يونايتد، تين هاج، بالقيام بتغيير استبدالي، حيث استبدل المصاب جوني إيفانز بـ رافائيل فاران.

وفي وقت لاحق، توقفت المباراة مجددًا لمدة طويلة بعد سقوط مشجع آخر على جانب الملعب، وتلقى الرعاية الطبية المطلوبة.