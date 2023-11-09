هل يقود زيدان اتحاد جدة السعودي؟

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، إقالة مدربه البرتغالي نونو سانتو، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية سواء على صعيد الدوري السعودي أو دوري أبطال آسيا.

وقال النادي في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: نعلن عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع نونو سانتو، وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق الأول.

زيدان على طاولة الاتحاد

ووفقًا لتقارير صحفية سعودية، فأن إدارة الاتحاد دخلت في مفاوضات موسعة مع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق لريال مدريد الإسباني، من أجل قيادة اتحاد جدة.

وفي نفس الوقت، أشار موقع "ريليفو" الإسباني، أن زيدان رفض فكرة قيادة الاتحاد بعد إقالة نونو سانتو مؤخرًا.