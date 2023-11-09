عاجل.. انفراجة جديدة في أزمة والد لويس دياز

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أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن أزمة والد لويس دياز، نجم ليفربول، قد بدأت تسلك طريقا نحو الحل، وذلك بعد تطور مفاجئ يوم الأربعاء.

انفراجة جديدة في أزمة والد لويس دياز

وفقًا لصحيفة "الديلي ميل"، فإن جماعة جيش التحرير الوطني، التي أعلنت مسؤوليتها عن اختطاف والد دياز، بدأت في التواصل مع منظمات إنسانية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن عملية الإفراج.

وذكرت الصحيفة أن جيش التحرير الوطني اتصل بالأمم المتحدة والكنيسة الكاثوليكية لتحديد شروط الإفراج، ومن المحتمل أن تتم هذه العملية في المساء.

يذكر أن لويس دياز عاد للتدريبات مع ليفربول الأسبوع الماضي، وشارك في مباراتهم ضد لوتون تاون، حيث نجح في تسجيل هدف.

سبق لجيش التحرير الوطني أن أطلق سراح والدة دياز بعد ساعات من الاختطاف، ولكنهم لا يزالون يحتجزون والد اللاعب.

شرعت الشرطة والقوات العسكرية الكولومبية في عملية بحث واسعة النطاق عن والد نجم ليفربول في منطقة بارانكاس المتاخمة لفنزويلا.