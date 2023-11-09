نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف ريال مدريد.. ليفربول يستقر على خليفة فان دايك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار تقرير صحفي اليوم الأربعاء إلى اهتمام ليفربول بالتعاقد مع أحد نجوم فريق سبورتنج لشبونة، معتبرًا أنه المرشح الأوفر حظًا.

ليفربول يستقر على خليفة فان دايك

ووفقًا لشبكة "جول" العالمية، يظهر اهتمام مدير فريق ليفربول، الألماني يورجن كلوب، باللاعب جونسالو إيناسيو، نجم دفاع سبورتنج، معربًا عن إعجابه بمستواه، رؤيته أنه بديل محتمل للمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

ويسعى ليفربول إلى تعزيز خط الدفاع بمدافع موهوب لفترة طويلة المدى، ليكون خلفًا جيدًا للثنائي جويل ماتيب وفيرجيل فان دايك، وهما في مرحلة متقدمة من العمر.

كان من المعلومات السابقة أن مانشستر يونايتد كان مهتمًا بضم اللاعب أيضًا، إلا أنه انسحب لاحقًا عن الصفقة. وكذلك ريال مدريد أبدى اهتمامًا بالتوقيع مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك بسبب إصابة مدافعه إيدير ميليتاو.

إيناسيو خاض 13 مباراة مع سبورتنج في هذا الموسم، وتقدر قيمته السوقية بنحو 30 مليون يورو.