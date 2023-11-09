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أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية اليوم الأربعاء إلى اهتمام نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني في الـ11 موسمًا الماضية، بالتعاقد مع أحد نجوم الدوري الإسباني الذي كان يلعب دورًا مهمًا في صفوف برشلونة في السابق، ولاتزال خدماته محل اهتمام العديد من الأندية الكبيرة.

ضربة مزدوجة من توماس توخيل لطموحات برشلونة

وأظهر توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، انحيازه نحو ضم لاعب وسط ميدان يميل للأدوار الدفاعية، نظرًا لرؤيته لجوشوا كيميتش ميلًا أكبر نحو الأدوار الهجومية.

يرغب توخيل في تعزيز خط الوسط بلاعب يوفّر الاستقرار، خاصة بعد الفشل في ضم ديكلان رايس الذي انضم من وست هام يونايتد إلى آرسنال. لهذا السبب يعتقد أن الحل الأمثل قد يكون في ضم مارتين زوبيميندي، نجم ريال سوسيداد.

في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، حاول بايرن ميونخ الحصول على جواو بالينيا، لاعب فولهام، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل.

يمتد عقد زوبيميندي، البالغ من العمر 24 عامًا، الذي يتقن الأدوار الدفاعية في وسط الملعب، مع سوسيداد حتى صيف عام 2027.

تلك المساعي تضرب طموحات برشلونة الذي كان يهتم بكيميتش وزوبيميندي كأهداف محتملة.

من الجدير بالذكر أن زوبيميندي كان ضمن أهداف ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، في الصيف الماضي، قبل أن ينتقل رايس إليهم.