نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، لمواجهة نظيره ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

برشلونة يسقط أمام شاختار بدوري الأبطال

وكان برشلونة قد تلقي خسارة مفاجئة بهدف نظيف أمام شاختار دونيتسك الأوكراني، في المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس

يواجه الفريق الكتالوني ضيفه ألافيس الأحد المقبل الموافق 12 نوفمبر 2023، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

ويحتل البلوجرانا المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 27 نقطة، فيما يأتي ألافيس في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.