الرياضة

أول تعليق من محمد عواد عقب وصول الزمالك لنهائي كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - بعد فوز الزمالك في مباراة نصف نهائي كأس مصر على بيراميدز، أعرب محمد عواد، حارس مرمى الفريق، عن شكره لزملائه على الأداء القوي الذي قدموه.

محمد عواد: أتحمل مسؤولية الأخطاء أمام بيراميدز

وقال عواد في تصريحاته عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "أشكر كل لاعبي الزمالك الذين قدموا مباراة رائعة وتحملوا ضغوطًا كبيرة، ولم أكن محظوظًا اليوم، ولكنني سعيد بتمكني من مساعدة الفريق خلال ركلات الترجيح".

وتابع: "أتقبل المسؤولية عن أي أخطاء أو أهداف تلقيناها في المباراة، وأنا أقدر صعوبة الظروف التي مر بها اللاعبون على مدار العام ونصف".

عواد أكد: "قدم زملائي في الفريق جهدًا كبيرًا وعادوا في النتيجة أكثر من مرة قبل أن يأتي دوري في ركلات الترجيح".

وأشار: "قمت بدراسة اللاعبين الذين يتمتعون بمهارات في تنفيذ ضربات الترجيح في صفوف بيراميدز قبل المباراة، وكنت في مناقشات مع زملائي مسبقا بشأن هذا الموضوع".

ختم عواد تصريحه قائلا: "آمل أن يكون هذا الانتصار اليوم بداية لعودة الزمالك بقوة خلال المباريات المقبلة. الجماهير تقف بجانبنا في كل الظروف، وكان لها دور كبير في دعمنا خلال ركلات الترجيح".

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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