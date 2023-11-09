نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من محمد عواد عقب وصول الزمالك لنهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد فوز الزمالك في مباراة نصف نهائي كأس مصر على بيراميدز، أعرب محمد عواد، حارس مرمى الفريق، عن شكره لزملائه على الأداء القوي الذي قدموه.

محمد عواد: أتحمل مسؤولية الأخطاء أمام بيراميدز

وقال عواد في تصريحاته عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "أشكر كل لاعبي الزمالك الذين قدموا مباراة رائعة وتحملوا ضغوطًا كبيرة، ولم أكن محظوظًا اليوم، ولكنني سعيد بتمكني من مساعدة الفريق خلال ركلات الترجيح".

وتابع: "أتقبل المسؤولية عن أي أخطاء أو أهداف تلقيناها في المباراة، وأنا أقدر صعوبة الظروف التي مر بها اللاعبون على مدار العام ونصف".

عواد أكد: "قدم زملائي في الفريق جهدًا كبيرًا وعادوا في النتيجة أكثر من مرة قبل أن يأتي دوري في ركلات الترجيح".

وأشار: "قمت بدراسة اللاعبين الذين يتمتعون بمهارات في تنفيذ ضربات الترجيح في صفوف بيراميدز قبل المباراة، وكنت في مناقشات مع زملائي مسبقا بشأن هذا الموضوع".

ختم عواد تصريحه قائلا: "آمل أن يكون هذا الانتصار اليوم بداية لعودة الزمالك بقوة خلال المباريات المقبلة. الجماهير تقف بجانبنا في كل الظروف، وكان لها دور كبير في دعمنا خلال ركلات الترجيح".